Calciomercato Cagliari, incontro decisivo per Nandez?

CALCIOMERCATO CAGLIARI NANDEZ BOCA JUNIORS / Il Cagliari, come anticipato da Calciomercato.it, è in forcing per Nandez.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per il centrocampista uruguaiano, negoziati in corso con il, con distanza sulla formula di pagamento. Possibile svolta nelle prossime ore, stando a quando rivelato dalla 'Gazzetta dello Sport':, ds degli Xeneizes, è arrivato a Milano. A breve potrebbe esserci l'incontro con il club sardo per trovare un punto d'incontro.