Lazio, scontri alla festa per i 119 anni: il bilancio dei feriti

LAZIO SCONTRI FESTA / Coda spiacevole per la festa dei 119 anni della Lazio, inscenata dai tifosi biancocelesti a Piazza della Libertà ieri a Roma.

Poco dopo la mezzanotte, circa 300 supporters capitolini si sono coperti il volto e hanno lanciato bottiglie, bombe carta, pietre e altro verso i rappresentanti delle Forze dell'Ordine presenti sul posto. La risposta è stata una carica di alleggerimento per disperdere la calca. 8 contusi tra i poliziotti, con prognosi dai 4 ai 20 giorni, un tifoso è stato arrestato e altri tre denunciati: per loro in arrivo il DASPO.