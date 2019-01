Calciomercato Inter, Conte attende la chiamata

CALCIOMERCATO INTER CONTE / Non mancano di certo allenatori importanti tra i disoccupati del momento. Tra questi, Antonio Conte, ex Ct della Nazionale, in attesa di una nuova avventura dopo la fine dell'esperienza al Chelsea.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il tecnico pugliese potrebbe tornare un nome caldo in ottica, ma, come spiegato dal 'Corriere dello Sport', i 'Blancos' dovrebbero dargli carta bianca per una rifondazione, con allontanamento di diversi senatori. Alternative lae la. Con ilal momento 'blindato' per l'esplosione di, in Italia l'ipotesi più accreditata sarebbe l'. Anche qui, al momento la posizione dinon appare traballante, masarebbe ben felice di approdare alla corte di