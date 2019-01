CALCIOMERCATO INTER PALACIOS / Negli ultimi mesi il profilo di Exequiel Palacios, stella del River Plate, è stato accostato con una certa insistenza al mercato dell'Inter: la dirigenza nerazzurra, tramite la figura del vicepresidente Javier Zanetti, ha cercato di sondare il terreno per il talento argentino che però è finito anche nel mirino del Real Madrid. Come confermato dall'anticipazione di Calciomercato.it, l'Inter è stata però costretta ad alzare bandiera bianca: la dirigenza del Real Madrid è infatti ad un passo da Palacios. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

A confermarlo è lo stesso giocatore ai microfoni di 'Espn': ''E' un orgoglio l'interesse del Real Madrid. È difficile non prestare attenzione a tutte le cose che vengono dette in questa fase di mercato, io cerco sempre di essere calmo. I miei amici vogliono che rimanga qui ma il Real è un club molto grande. Ci sono grandi possiblità che vada a giocare lì. La mia famiglia rispetterà la mia decisione'.

