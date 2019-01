CALCIOMERCATO MILAN ROMA OBIANG / Si parla di un possibile ritorno in Italia per Pedro Obiang: 26 anni, centrocampista equatoguineano con alle spalle un'esperienza alla Sampdoria, attualmente in Premier League nel West Ham.

Il calciatore è stato proposto da intermediari a, due squadre che in questo mercato di gennaio dovranno intervenire rinforzando la rosa a centrocampo. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, al momento la volontà del calciatore è restare in Premier League dove in questa stagione ha collezionato tredici presenze con gli 'Hammers', squadra nella quale gioca dall'estate 2015. Sull'altro versante, anche i due club non erano pienamente convinti di Obiang.