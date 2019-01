CALCIOMERCATO MILAN PIATEK HIGUAIN / Via Higuain a fine stagione, dentro Piatek: sarebbe questo il piano del Milan per il prossimo campionato. Il futuro del 'Pipita' resta lontano dai rossoneri nonostante il gol contro la Spal e la fine delle voci su un possibile addio anticipato già a gennaio. In estate però, al momento, appare difficile che l'argentino continui a vestire la maglia del Milan: tra ragione economiche e di campo, per Higuain si prospetta un nuovo trasferimento.

Al posto dell'argentino Leonardo e Maldini hanno messo gli occhi su Piatek, in lotta con Ronaldo per la classifica marcatori. Del possibile interesse milanista per l'attaccante polacco ha parlato a 'Kiss Kiss Napoli' il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti: "Di Piatek-Milan lo abbiamo appreso oggi dalla Gazzetta. L'indiscrezione ci ha sorpreso, ma ci rende orgogliosi che un nostro calciatore sia così cercatp. Ad ogni modo una trattativa coi rossoneri non è ancora iniziata". Per Piatek nel corso delle ultime settimane si è parlato dell'interesse di diversi club: dalla Juventus al Barcellona, passando per Inter e Napoli. Ora alla lista si aggiunge anche il Milan.

