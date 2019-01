CALCIOMERCATO INTER ATLETICO MADRID GODIN / Inter più vicina al colpo Godin. In vista della prossima estate, i nerazzurri lavorano per il centrale difensivo dell'Atletico Madrid, che dovrebbe firmare un biennale con opzione per il terzo anno andando a percepire una cifra tra i 4,5 e i 5 milioni di euro a stagione. Un colpo di grande spessore internazionale che ha accolto sin da subito i favori dell'ambiente nerazzurro. Tuttavia, per una tifoseria che sorride, c'è una che piange: nelle ultime ore, infatti, molteplici sono stati i messaggi dei tifosi spagnoli per il capitano del 'Colchoneros'. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di mercato.

Calciomercato Inter, social divisi sull'affare Godin

"Abbiamo aggiunto un punto in un campo complicato! Ora continuiamo a lavorare e preparare la prossima partita".

E' il commento che il centrale classe 1986 ha rilasciato sui suoi profili social dopo il pareggio di ieri tra Siviglia e Atletico Madrid. Repentini i messaggi dei tifosi dell' Inter , che gli hanno già dato il benvenuto nella famiglia nerazzurra. Su Twitter, Carlo ha già fatto capire al'importanza della rivalità con la: "Grande professionista e difensore, sai benissimo che noi tifiamo per voi perché vi allena Simeone: batti la Juve, vinci la Champions e ti aspettiamo per una grande sfida all'Inter. Vamos Diego". Tanti i messaggi di rabbia contro la società spagnola, rea, per i tifosi 'Colchoneros', di non aver raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Su Instagram c'è chi cerca di convincere Godin mettendo in cattiva luce l': "No te vayas al Inter, es una ver*a, papa".ha raccolto alcuni dei tweet più significativi apparsi nelle ultime ore.