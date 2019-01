Calciomercato Marsiglia, post Garcia: un italiano in lizza

CALCIOMERCATO MARSIGLIA GARCIA - La clamorosa sconfitta contro i dilettanti dell'Andrezieux - formazione che occupa la sesta posizione nel girone B della National 2 francese - potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso in casa Marsiglia.

La posizione di Rudiè sempre più in bilico: l'eliminazione in Coppa di Francia si va ad aggiungere a quelle inin Coupe de la Ligue. E anche in campionato le cose non vanno bene: due punti nelle ultime tre partite hanno relegato l'OM al sesto posto in classifica. Tanti i nomi già emersi in caso di esonero dell'ex tecnico della Roma: dai francesipassando per i vari Cocu, Berizzo, Poyet efino alla candidatura dell'italiano Vincenzo