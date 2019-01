CALCIOMERCATO MILAN SENSI TIELEMANS DENDONCKER / Si attende ormai ad ore l'arrivo di Cesc Fabregas nel Principato e l'annuncio da parte del Monaco dell'acquisto del centrocampista catalano che ieri ha salutato il Chelsea. Un obiettivo che sfuma per il Milan, ma che può dare il via libera ai rossoneri per puntare con maggior decisione su obiettivi comunque importanti ma soprattutto più giovani, come da volontà della dirigenza intenzionata a puntare su giocatori pronti ad esplodere. È il caso di Stefano Sensi, tra i nomi più caldi del momento: da parte del Sassuolo la chiusura non sarebbe stata così netta e si punta anche sugli ottimi rapporti con l'agente per cercare di scardinare le resistenze degli emiliani. La pedina Plizzari abbasserebbe la parte in contanti dell'affare da impostare, in ogni caso, sul prestito con diritto di riscatto (25 milioni in totale?).

Calciomercato Milan, tripla opzione belga: Carrasco, Tielemans e Dendoncker

Probabilmente più economico il compagno di squadre Alfredche pure piace, ma attenzione ai gioielli del Belgio. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Quella che conduce a Yannick Ferreira Carrasco è un'ipotesi che su Calciomercato.it vi abbiamo anticipato qualche giorno fa. Ora l'idea prende quota, ma serve che il giocatore si tagli drasticamente l'ingaggio (10 milioni netti) e il DalianYifang (a cui Carrasco ha chiesto la cessione) abbassi le pretese: al momento la richiesta è di 30 milioni di euro. Difficile, ma la presenza del nuovo capo scouting Moncada, arrivato dal Monaco da cui è passato Carrasco, può favorire gli affari. Anche per Tielemans, già in passato in orbita milanista: l'arrivo di Fabregas al Monaco spinge in uscita uno tra il centrocampista belga e Benasser. Il Milan ha puntato proprio Tielemans e ci lavora. Nel frattempo spunta un'altra ipotesi belga che porta il nome di Leander Dendoncker, che al Wolverhampton non trova spazio, può partire e interessa anche alla Roma, che però pare essersi raffreddata in questa fase.

