CALCIOMERCATO EMPOLI ZAJC / Miha Zajc vuole lasciare l'Empoli in questa sessione di mercato, come peraltro ha fatto ben intendere uno dei suoi agenti. L'arrivo di Beppe Iachini, più il conseguente cambio di modulo, hanno tolto spazio al trequartista sloveno protagonista dell'ultima promozione in Serie A.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando a quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it , il futuro prossimo del classe '94 potrebbe essere in, considerato che piace aldi Benitez e all'di Wagner che al momento occupa l'ultima posizione nel massimo campionato inglese. L'estate scorsa il club di Corsi non lo ha lasciato partire rinnovandogli il contratto, con annesso raddoppio dello stipendio, fino al, adesso invece - 'grazie' anche all'esplosione di- non sembra intenzionato a impedirgli di partire. Il prezzo è fissato sui 5-6 milioni di euro e l'eventuale cessione ha possibilità di avvenire anche in prestito con diritto di riscatto.