CALCIOMERCATO NAPOLI DS GENOA KOUAME / Continua la trattativa e il Napoli spinge per arrivare a Kouame , Intervistato da 'Radio CRC', però, il direttore sportivo del Genoa Mario Donatelli frena le indiscrezioni e fa il punto.

"Kouamè è un giocatore di proprietà del Genoa e resterà al Genoa - esordisce Donatelli -. Quello che si sono detto i presidenti non lo sappiamo. Al momento non c'è nulla di concreto. Se accettiamo contropartite? Al momento no. Diawara e Rog? Li prenderei tutti i giocatori del Napoli, poi bisogna vedere se sono accessibili. Io con Giuntoli non ho parlato".

