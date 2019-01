FANTACALCIO PAQUETA RUOLO SANSONE / Il fantacalcio riposa così come la Serie A ma tra i fantallenatori si studia già in vista dell'asta di riparazione. E' importante dunque conoscere i ruoli dei nuovi arrivati: c'è molto interesse sopratutto per Paqueta, che il Milan ha bloccato da qualche mese ma ufficializzato proprio oggi.

Il brasiliano, capace di giocare sia come seconda punta, che come trequartista e mezzala, avrà un valore di 20 milioni alla Magic e sarà listato come trequartista/centrocampista. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calcio CLICCA QUI

Tra i trequartisti/attaccanti, invece, Sansone che è pronto a rinforzare il Bologna di Inzaghi. Nessun problema, infine, per Muriel che ovviamente sarà tra gli attaccante.

