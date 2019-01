Calciomercato Torino, un top club su N'Koulou: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO TORINO NKOULOU ARSENAL - Con 31 gol subiti in 21 giornate di campionato, la difesa dell'Arsenal è soltanto la dodicesima in Premier League alla pari con l'Everton, ben lontana come numeri da quella delle altre quattro formazioni che si stanno giocando l'accesso alla prossima Champions. Ecco perché i 'Gunners' stanno pensando di rinforzare il pacchetto arretrato nella sessione invernale che apre ufficialmente domani.

A tal proposito, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , il manager Unaiha fatto ai dirigenti il nome di Nicolas28enne difensore centrale dele capitano del Camerun. L'ex Lione ha visto crescere in modo continuo ed esponenziale il suo valore a suon di prestazioni di alto livello ine adesso vale molto di più dei 3,5 milioni spesi per acquistarlo a titolo definitivo. Ma i granata sono restii a cederlo a gennaio: è il punto di forza della retroguardia di Mazzarri che punta su di lui per tentare di tornare in Europa.