SERIE A MILAN SPAL / E' la serata di Gonzalo Higuain. L'argentino torna al gol dopo due mesi di astinenza, perlomeno in campionato, regalando tre punti pesantissimi al Milan e ossigeno a Gattuso, a rischio esonero. I rossoneri superano la Spal per 2-1 dopo essere passati in svantaggio. A segno l'ex Petagna e la serata si preannuncia ancora da incubo.

Invece arriva subito il pareggio di, grazie a una ingenuità degli ospiti, e poi nella ripresa ecco il timbro del 'Pipita'. Nel finale Romagnoli e compagni rischiando di subire il pari e restano in dieci a causa dell'espulsione di, il fischio finale è quindi una liberazione. Il 2018 del 'Diavolo' si conclude con una vittoria e il ritorno al confine, cioè a un punto, dalla zona

MILAN-SPAL 2-1

13' Petagna (S), 18' Castillejo, 64' Higuain (M)

