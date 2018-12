SERIE A GIUDICE SPORTIVO KOULIBALY INSIGNE / Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito a quanto accaduto durante la 18a giornata di Serie A. Sanzioni pesanti per quanto accaduto nel corso di Inter-Napoli. Squalificati per due giornate Koulibaly e Insigne, espulsi dall'arbitro Mazzoleni.

Per il difensore, sanzione derivata dal cumulo di ammonizioni e dall'applauso al direttore di gara, per l'attaccante la motivazione risiede negli insulti rivolti allo stesso arbitro. In più, l'Inter dovrà disputare due gare a porte chiuse, con una terza gara in cui resterà chiuso il 2° anello verde di San Siro. Due giornate di stop anche adell', stop di una giornata per. Multa di 10mila euro per l'allenatore della, Massimiliano, che al termine della gara con l'si è rivolto in maniera irriguardosa nei confronti dei collaboratori della Procura Federale.