ATALANTA JUVENTUS GASPERINI / "Siamo combattuti. Abbiamo fatto una bella prestazione, ma c'è un po' di rammarico nel finale". E' un Giampiero Gasperini contento a metà quello che si presenta ai microfoni di 'Sky Sport' al termine della sfida contro la Juventus. Il tecnico dell'Atalanta è soddisfatto per il risultato, ma dispiaciuto per aver sfiorato la vittoria. "Abbiamo approcciato la gara in modo timido e per noi era difficile perché siamo finiti in svantaggio subito. Nel finale c'è un po' di rammarico. Il pari è un grande risultato, ma siamo dispiaciuti perché abbiamo sfiorato la vittoria".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'inizio gara è stato complesso: "Ci abbiamo messo un po' a trovare le misure. In gare come queste, se prendi subito gol, rischi quasi di prendere imbarcate. La nostra però è una squadra che ha un buono spirito. siamo rammaricati: con la Juventus in inferirità numerica e aver sfiorato il terzo gol è un peccato". Sul fallo di: "C'è stato un fallo, fischiato in modo immediato. Poi si è accesa una capannella, ma l'ammonizione ci stava". Infine sulle prove della 'Dea': "Questo è un girone d'andata un po' strano. Abbiamo fatto gare molto buone contro le grandi, ma abbiamo buttato alcune situazioni. Siamo una squadra più offensiva e forse concediamo qualcosa in più. Abbiamo però bisogno di essere tutti al cento per cento, quando caliamo ci diventa difficile tenere".