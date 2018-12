BOLOGNA LAZIO FILIPPO INZAGHI SIMONE INZAGHI / Bologna-Lazio di domani segnerà una storica prima volta nel calcio italiano: la prima volta che due fratelli si affronteranno da allenatori.

Filippo, tecnico del Bologna, presenta così la sfida al fratello Simone: "Sarà davvero strano ma sarà una grande emozione, soprattutto per chi ci vuole bene. Il calcio ci ha dato tanto, ritrovarsi ad affrontarci in panchina inforse è anche troppo. Al fischio d'inizio però ognuno penserà alla sua squadra. La Lazio è una grande squadra e dovremo stare sul pezzo, ma abbiamo dimostrato di poter rompere le scatole a tutti nelle ultime due gare. Servirà una prestazione perfetta per fare punti".