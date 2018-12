Calciomercato Fiorentina, sfida tutta italiana per Fassnacht

CALCIOMERCATO FIORENTINA FASSNACHT LAZIO - Lo Young Boys è arrivato ultimo nel suo girone di Champions, ma ha messo in mostra diversi giocatori interessanti a livello europeo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nella sfida contro la, in particolare, c'erano gli osservatori della Fiorentina per visionare Christian Fassnacht , 25enne centrocampista svizzero nel giro della Nazionale di. Per aggiudicarselo, però, i viola dovranno battere la concorrenza di altri due club di Serie A: secondo 'sport.ch', infatti, anchesarebbero interessate a