Calciomercato Napoli, Rog al Parma: parla Faggiano

CALCIOMERCATO NAPOLI ROG PARMA FAGGIANO GENNAIO - Marko Rog si appresta a lasciare il Napoli a gennaio.

Come anticipato da Calciomercato.it , il centrocampista è finito nel mirino del Parma e della Fiorentina , con i gialloblu in vantaggio in questo momento. A riguardo ha parlato il direttore sportivo del, Daniele, a 'CalcioNapoli24 Live': "Non ho sentito nessuno dal Napoli per il croato, fino ad oggi non ci sono stati contatti. Sono notizie uscite dai giornali".

