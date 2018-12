CALCIOMERCATO JUVENTUS MILINKOVIC MILAN LAZIO / Si riaccendono i riflettori del calciomercato attorno a Sergej Milinkovic-Savic.

Nonostante un avvio di stagione non certamente esaltante il centrocampista dellacontinua a far parlare di sè: già nelle scorse ore si è parlato di Inter e di un ritorno di fiamma della Juventus pronte a sfruttare l'abbassamento delle richieste di Lotito

Ma dalla Capitale arriva una notizia quasi sorprendente che potrebbe lasciare di stucco le due pretendenti: il futuro prossimo del serbo sarà in rossonero. Questo è quanto ha svelato Franco Melli, noto giornalista, ai microfoni di 'Radio Radio', parlando di un affare quasi chiuso tra Lazio e Milan per il trasferimento di Milinkovic-Savic a gennaio a fronte di 70 milioni di euro. Ipotesi clamorosa e tutta da verificare, soprattutto alla luce delle condizioni finanziarie del 'Diavolo'. Ma anche dal fatto che Lotito andrebbe a rinforzare una diretta concorrente per la lotta Champions.

