Calciomercato Inter, intrigo Wanda Nara-Icardi tra rinnovo e Juventus

CALCIOMERCATO INTER RINNOVO ICARDI JUVENTUS WANDA NARA/ In casa Inter continua a tenere banco la questione legata al rinnovo di Mauro Icardi. Un prolungamento che tarda ad arrivare, nonostante le parti si stiano lanciando segnali da tempo. Mentre cresce l'attesa, si torna a parlare del possibile approdo dell'attaccante argentino alla Juventus, con le rivelazioni della moglie e agente Wanda Nara alla trasmissione 'Tiki Taka'. Ecco tutte le ultime di calciomercato sul futuro di Icardi all'Inter e il possibile approdo alla Juventus.

Calciomercato Inter, intrigo sul rinnovo di Icardi

Il contratto che lega Mauro Icardi all'Inter scade il 30 giugno del 2021: le parti sono in contatto da mesi ma ancora non sono riuscite ad arrivare alla firma del bomber argentino sul prolungamento. Come rivelato da Calciomercato.it già in estate, nonostante le tante voci circolate, non è stato trovato nessun accordo per il rinnovo di Icardi con l'Inter. Le richieste da parte dell'entourage del giocatore sono chiare: allungare fino al 2023 la permanenza in nerazzurro con aumento di ingaggio degno di un top player. L'ex Sampdoria percepepisce attualmente 4,5/5 milioni di euro, mentre il nuovo stipendio sarebbe da 8 milioni di euro a stagione. La volontà di Icardi è sempre stata quella di restare all'Inter. In estate, nessun club ha versato la clausola da 110 milioni di euro, valida solo per l'estero, che avrebbe liberato il numero 9 nerazzurro. Il termine ultimo scadeva il 15 luglio: da quella data, è ripartita la trattativa per il rinnovo di Icardi.

Icardi, rivelazioni di Wanda Nara su rinnovo e Juventus

La situazione sul rinnovo di Icardi è tornata di attualità sul fronte calciomercato Inter con le rivelazioni di Wanda Nara a 'Tiki Taka', trasmissione della quale la moglie e agente dell'attaccante argentino è presenza fissa in studio.

"Il rinnovo di Icardi è lontanissimo, dicono che all'Inter sono scocciati ma sono io ad esserlo - ha dichiarato Wanda Nara - Mauro non si discute, il rinnovo va fatto e basta. L'offerta ancora non esiste, dobbiamo sederci a parlare ma non l'abbiamo fatto. Noi vogliamo restare, ho rinunciato a tanto per rimanere a Milano. Cifre? Non è una questione di cifre e non rappresenta un problema per l'Inter. Quanto prendeal Milan? La priorità di Mauro è sempre stata quella di restare in nerazzurro". A queste dichiarazioni, sono seguite quelle con le quali Wanda Nara ha parlato del possibile approdo di Icardi alla Juventus durante la scorsa estate, subito dopo l'arrivo diin bianconero dal Real Madrid. "Volevano mandare Icardi alla Juventus, ma abbiamo detto di no per restare. Icardi era con un piede fuori dall'Inter. I bianconeri dissero che senza Icardi non avrebbero preso altri giocatori in attacco e così è stato".

Calciomercato, Icardi via dall'Inter? Le possibili destinazioni

Icardi e Wanda Nara hanno sempre messo l'Inter al primo posto, così come la società ha sempre voluto puntare sul bomber argentino, diventato negli anni capitano e simbolo dei nerazzurri. La questione rinnovo è però cruciale per decidere il destino del giocatore a Milano e qualora non si dovesse arrivare ad un accordo, si aprirebbero nuovi scenari di calciomercato, con l'ex Sampdoria ambito dai principali club europei. In Italia, la Juventus farebbe un tentativo per portare Icardi a Torino: da anni i bianconeri lo seguono con attenzione, senza però mai affondare per strapparlo all'Inter. All'estero, la società che più di tutte lo ha corteggiato è stata il Real Madrid. I 'Blancos' stanno vivendo un periodo di transizione dopo l'addio di Cristiano Ronaldo e potrebbero decidere di rifondare nella prossima stagione. Icardi sarebbe il colpo ideale in attacco, con Benzema sul piede di partenza. Da tenere d'occhio anche il Paris Saint-Germain: la permanenza di Edinson Cavani all'ombra della Tour Eiffel è tutt'altro che scontata e i parigini punterebbero proprio su Maurito per sostituirlo. In Inghilterra, Icardi piace al Manchester United e al Chelsea, mentre bisogna sempre tenere d'occhio il Bayern Monaco. I bavaresi rivoluzioneranno la rosa al termine della stagione: se partisse Lewandowski (magari per il Real Madrid), Icardi diverrebbe il centravanti ideale per rimpiazzarlo.

