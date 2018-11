CALCIOMERCATO INTER MAROTTA / Beppe Marotta-Inter; svaniscono anche gli ultimi dubbi.

L'ex dirigente dellaè destinato a fare il suo ingresso nell'organigramma societario nerazzurro e la conferma è arrivata nelle scorse ore da lui stesso in persona.

A margine di una serata di premiazioni a Castelfranco Veneto, Beppe Marotta ha dichiarato pubblicamente: "Per organizzazione societaria e qualità tecniche, la Juventus non ha competitor in Italia. Futuro? Di sicuro resterò in Italia...". Poi, però, ecco il retroscena rivelato sulle pagine dell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport': in serata, andando via, lo stesso Beppe Marotta avrebbe ribadito ad un amico che la sua prossima destinazione è proprio l'Inter.

