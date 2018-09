UDINESE LAZIO INZAGHI/ Terza vittoria consecutiva in campionato per la Lazio che si è imposta 2-1 in casa dell'Udinese.

Un successo, quello in terra friulana, analizzato così da mister Simone

"I ragazzi sono stati bravi, hanno risposto bene al turnover - ha dichiarato ai microfoni di 'Sky Sport' - il derby? La Roma è una squadra forte e bisognerà giocare al meglio. Le aspettative si sono alzate, dobbiamo fare meglio dell'anno scorso".