LAZIO GENOA INZAGHI / Conferenza stampa per Simone Inzaghi prima di Lazio-Genoa, gara valida per la quinta giornata di Serie A. I biancocelesti sono reduci da tre vittorie consecutive e l'allenatore dice: "E' un buon momento per noi, abbiamo ottenuto tre vittorie di misura importanti anche per il morale dopo le due sconfitte iniziali contro Napoli e Juventus. Nonostante il livello degli avversari è arrivata qualche critica e i ragazzi sono stati bravi a superarle. L'anno scorso dicevano che non sapevamo soffrire, ora abbiamo dimostrato il contrario.

Serve il giusto equilibrio anche se non possiamo commettere passi falsi".

Dopo aver parlato in generale, Inzaghi si sofferma su singoli e formazione: "Luis Alberto non è in ritardo di condizione: ha svolto tutta la preparazione estiva, tardando un pò gli esercizi con la palla ma uno come lui ne ha bisogno meno di altri. E’ venuto in ritiro portandosi qualche problema dal finale della scora stagione, ma ha partecipato a tutto il ritiro. Se non ci fosse stata la squalifica di Correa giovedì avrebbe risposato. E' in crescita, ha fatto due gol importanti ma ci aspettiamo miglioramenti continui: sono sicuro che sarà fondamentale in questa stagione. Formazione? Devo valutare la condizione fisica di alcuni giocatori, ancora non ho deciso. Avrò qualche defezione e sicuro mancheranno Luiz Felipe, Berisha, Radu, e Lukaku: cercherò di schierare l’undici migliore".