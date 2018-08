SERIE A TOP FOUR / Le prime due giornate del campionato di Serie A hanno regalato emozioni, gol spettacolari - dal tacco di Pastore alle 'magie' di Antenucci e Zielinski - errori clamorosi (vedi Handanovic) e partite bellissime dal primo all'ultimo secondo come Napoli-Milan, Inter-Torino e Roma-Atalanta. In questi primi 180' si sono contraddistinti diversi giocatori, Calciomercato.itne ha scelti quattro, uno per ruolo.

Serie A, i Top Four delle prime due giornate da Dzeko a Zielinski

Il miglior portiere delle prime due giornate di Serie A è, per noi, Alfred Gomis di una Spal a punteggio pieno e con la porta inviolata. E il merito è anche per non dire soprattutto del numero uno senegalese, il quale almeno in teoria avrebbe dovuto fare panchina a Milinkovic-Savic preso in estate dal Torino dove è proprio sbocciato il talento del clase '93. Che, a ragion veduta, Semplici non si è sentito di togliere a difesa della porta estense, già peraltro protetta più che bene nella passata stagione, complici i problemi fisici di Meret. Imbattuto pure in Coppa Italia, Gomis è un 'gatto' tra i pali, uno spilungone (è alto circa 196 cm) agilissimo e allo stesso tempo elegante. Insomma uno di quelli che può far strada e raggiungere livelli molto alti. Passiamo poi al miglior difensore, premiando un esperto del ruolo appena tornato in Italia dopo diversi anni trascorsi in Russia: parliamo naturalmente di Domenico Criscito che, nonostante lo sfortunato infortunio patito a inizio estate, si è già ripreso la leadership del Genoa. Ben due assist al nuovo esordio, domenica scorsa contro l'Empoli in un 'Ferraris' a lutto per la tragedia del Ponte Morandi. Assist decisivi per le reti di Platek e Kouame, quindi per il successo della squadra di Ballardini.

Per il centrocampo, invece, c'era davvero l'imbarazzo della scelta. Ma alla fine, vista l'importanza dei suoi due gol, abbiamo optato per Piotr Zielinski.

Serie A, Gasperini miglior tecnico: Atalanta show!

Il polacco sembra davvero destinato a compiere il grande salto di qualità, per luistravede, una fiducia quasi cieca che ha già prodotto risultati eccellenti. Bene a Roma contro la Lazio, straordinario sabato scorso contro il. Di più, coi rossoneri il tuttocampista Zielinski è stato l'uomo in più , rimettendo con due reti in carreggiata gli azzurri poi vittoriosi grazie al tap-in di Mertens. Infine, ecco il miglior attaccante: Edin. Inutile presentarlo, obbligati a rievidenziare il gesto tecnico allo scadere che ha permesso alladi superare il Torino nella prima di campionato. Un tiro al volo preciso, da grande attaccante ma soprattutto da grande campione. Con l'Atalanta non si è ripetuto, fornendo tuttavia la solita prestazione 'generosa'... Sarà di nuovo indispensabile per Di Francesco e dunque per la stagione dei giallorossi.

Non c'è Top Four senza Top... Trainer: il prescelto di Calciomercato.it è Gian Piero Gasperini. Motivo? La sua Atalanta è uno spettacolo, diverte e applica alla perfezione quel contropiede che è una delle 'essenze' del gioco del calcio. 4-0 nella gara d'esordio contro il Frosinone, 3-3 contro la Roma. All'Olimpico ha dominato in lungo e largo per buonissima parte della gara e, per giunta, con molti non titolari. Le molte occasioni sprecate nel primo tempo, conclusosi 3-1 per gli orobici, dalla squadra targata Gasp sono state 'pagate' tutte nella ripresa, quando si è consumato il pareggio giallorosso. La sua Atalanta, che mostra sempre un'identità ben precisa al di là degli interpreti, ha fin qui fatto grandi cose anche nei preliminari di Europa League, dove per qualificarsi gli manca da superare l'ultimo step, il Copenaghen, che affronterà giovedì in Danimarca dopo l'andata a Bergamo terminata 0-0. Se gioca come fatto finora, la 'Dea' staccherà senz'altro l'agognato pass europeo...