EUROPA LEAGUE COPENAGHEN ATALANTA / L'ultimo passo verso l'Europa: dopo lo 0-0 dell'andata, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini è chiamata all'impresa contro il Copenaghen. Per accedere alla fase a gironi dell'Europa League, i bergmaschi devono vincere in Danimarca o riuscire a strappare un pareggio con reti: missione tutt'atro che imposibile per i nerazzurri che nelle ultime uscite hanno dimostrato di essere in palla.

Sette le reti realizzate nelle prime due uscite in Serie A ed è proprio sul reparto offensivo che fa affidamento Gasperini per riuscire a raggiungere l'obiettivo. Calciomercato.it vi offre la diretta testuale di

PROBABILI FORMAZIONI:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; Pasalic, Zapata, Gomez. All. Gasperini

Copenaghen (4-4-2): Joronen; Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Skov, Zeca, Falk, Thomsen; Fischer, N’Doye. All. Solbakken