Calciomercato Milan, mossa Lazio: rinnovo e clausola per Milinkovic-Savic

CALCIOMERCATO MILAN MILINKOVIC-SAVIC LAZIO/ Continuano i rumors di calciomercato che vedono protagonista Sergej Milinkovic-Savic, sogno del Milan e possibile rinforzo per il nuovo Real Madrid di Lopetegui. Per tutta l'estate, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rispedito al mittente ogni offerta inferiore ai 120 milioni di euro.

Una vera e propria proposta indecente non è ancora arrivata e quattro giorni dalla fine della finestra estiva di trasferimenti, la dirigenza biancoceleste prepara la sua mossa. Come riferito da 'La Repubblica', si va verso il rinnovo di Milinkovic-Savic. Pronto un nuovo contratto da 3 milioni di euro a stagione con l'inserimento di una clausola rescissoria altissima, si parla di 150 milioni di euro. La firma sul rinnovo non toglierebbe definitivamente il serbo dal mercato ma scoraggerebbero e di molto le pretendenti.