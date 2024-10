DIRETTA | Le notizie del 7 ottobre: tonfo Milan e Fonseca arrabbiatissimo

Il Milan perde 2-1 in casa della Fiorentina in una partita stranissima con tanti colpi di scena. E un Paulo Fonseca molto arrabbiato e nervoso nel postpartita tra i tanti rigori (“Questo non è calcio, io partecipo a questo circo”) e soprattutto la disobbedienza dei suoi giocatori nelle gerarchie dal dischetto (“Il titolare è Pulisic, sono inca..ato”). In tutto, con 4 ko in 11 partite in tutte le competizioni, il portoghese torna in bilico.