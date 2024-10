Nazionale, condizioni da valutare: chiamata all’ultimo di Spalletti

Italia, i convocati azzurri passano da 23 a 24: condizioni da valutare, Spalletti lo chiama all’ultimo in Nazionale

Con la conclusione della settima giornata di campionato prende ufficialmente il via la pausa delle Nazionali di ottobre. Due le gare in programma per l’Italia di Luciano Spalletti, che sfiderà Belgio e Israele in Nations League rispettivamente a Roma e ad Udine giovedì 10 e lunedì 14.

Per il doppio impegno valevole rispettivamente per la terza e quarta giornata della competizione, con l’Italia prima a punteggio pieno nel proprio girone (una doppia vittoria sigillerebbe il primato), il ct azzurro ha convocato 23 calciatori. Quattro sono le novità rispetto alle convocazioni di settembre, una per reparto. Di Gregorio, Gabbia, Pisilli e Maldini sono i volti nuovi della Nazionale: quattro potenziali nuovi esordienti. Cinque se si somma anche Caleb Okoli, convocato a settembre ma che non ha avuto modo di debuttare con la Nazionale maggiore.

Italia, UFFICIALE: Kean da valutare, Spalletti convoca Lucca

Al gruppo dei 23 si è però aggiunto nelle ultime ore un 24esimo calciatore. Un altro potenziale debuttante: Lorenzo Lucca. Il centravanti dell’Udinese è stato infatti convocato per via delle condizioni fisiche di Moise Kean.

L’ufficialità arriva dal sito della Figc. L’attaccante della Fiorentina accusa una lombalgia, in mattinata verranno valutate le sue condizioni: da qui la decisione di chiamare il giocatore dell’Udinese, che torna in azzurro a sette mesi di distanza dalla prima chiamata. La Nazionale si è radunata nella serata di ieri a Coverciano e nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento. In attesa di capire quelle che saranno le condizioni di Kean, Spalletti ha deciso per precauzione di chiamare Lucca. Il classe 2000, tre reti in questo campionato, si aggregherà al gruppo nelle prossime ore tornando così a vestire la maglia azzurra sette mesi dopo la prima chiamata in occasione delle amichevoli negli Stati Uniti con Venezuela ed Ecuador. In quel frangente non era riuscito a debuttare, potrebbe invece farlo nel corso di queste prossime sfide autunnali.

Niente Zaccagni, Chiesa, Politano o Orsolini: la strategia di Spalletti è puntare su un attaccante più adatto al 3-5-2 che il ct intende utilizzare per la Nazionale.