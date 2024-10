Grave infortunio e stagione finita: cambiano i piani di Conte

Addio anticipato e nuovo possibile rinforzo per il Napoli di Conte, primo in classifica dopo le prime 7 giornate di campionato

Sembra passato un secolo dal debutto tragico del ‘Bentegodi’, eppure non sono trascorsi nemmeno due. Da quella pesante sconfitta, con annesse dichiarazioni esplosive, Antonio Conte ha plasmato e fatto suo il Napoli. Ora la squadra, in testa a +2 sull’Inter, è già a immagine e somiglianza del tecnico salentino, il cui vantaggio rispetto alla concorrenza è il fatto di non giocare le coppe e, quindi, di avere sempre tutta una settimana per preparare le partite.

Dal 3-5-2 al 4-3-3 che muta nelle due fasi grazie soprattutto al lavoro degli esterni, e di un fin qui immenso Politano, Conte sta sfruttando quasi del tutto il calciomercato estivo. Quasi perché non tutti i nuovi rinforzi sono diventati – almeno per il momento – dei titolarissimi. Degli intoccabili, come Lukaku, McTominay e Alessandro Buongiorno. E ci possiamo aggiungere Neres, ‘arma’ a gara in corso che il pugliese utilizza pressoché sempre.

Spinazzola era partito tra i suoi fedelissimi, poi però il passaggio alla difesa a 4 ha rilanciato Olivera e panchinato l’ex Roma. Gilmour è ancora dietro le gerarchie, per lui appena 21′ in campionato. Ma l’ex Brighton è arrivato proprio sul gong della finestra estiva, quindi c’era da aspettarselo. Senza dubbio la situazione peggiore è quella di Rafa Marin, insieme a Spinazzola il primo acquisto ufficiale (l’annuncio il 10 luglio scorso) del nuovo corso contiano.

Pure lo spagnolo potrebbe aver pagato il cambio di modulo, ma dietro devono esserci anche altri motivi – tecnici in primis – se Conte gli ha finora concesso soltanto 90′ in Coppa Italia contro il Palermo. E zero (!) in Serie A. Eppure è un giocatore arrivato quantomeno con l’approvazione del 55enne di Lecce, con il club di De Laurentiis che ha investito per lui circa 12 milioni di euro.

Napoli, dalla Spagna: Rafa Marin potrebbe tornare subito al Real Madrid per sostituire Carvajal. La richiesta di Conte

In queste ore il nome di Rafa Marin sta circolando in Spagna. Stando a ‘El Gol Digital’ il 22enne spagnolo potrebbe entrare nei pensieri del Real Madrid per la sostituzione di Dani Carvajal, il quale contro il Villarreal, in uno scontro di gioco con Yeremi Pino, ha subito la rottura di crociato anteriore, collaterale esterno e tendine popliteo del ginocchio destro.

Rafa Marin è approdato al Napoli proprio dal Madrid, anche se nella passata stagione aveva militato in prestito all’Alaves. Nell’accordo di cessione coi partenopei è stata inserita un’opzione che permetterebbe alle ‘Merengues’ di riprenderselo per 25 milioni di euro, seppur a partire del 2026. Considerato che è ai margini della squadra, il Napoli potrebbe però dare il via libera al rientro anticipato – cioè già a gennaio – a Valdebebas del classe 2002. È probabile, per non dire certo che Conte chiederebbe subito un difensore in caso di partenza di Rafa Marin.