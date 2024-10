Moviola Serie A, Rocchi ferma un arbitro. Gol Inter con fuorigioco

Le ultime news Serie A riguardano la moviola della settima giornata. Tanti errori tra campo e Var: un arbitro verso la sospensione

E’ stato un week end di Serie A molto movimentato quello valido per la settima giornata di campionato. La sosta per le Nazionali non sarà soltanto l’occasione per i club per fare il punto della situazione, ma anche per il designatore arbitrale Gianluca Rocchi per i primi bilanci di stagione.

Dal primo anticipo di venerdì tra Napoli e Como al posticipo domenicale tra Fiorentina e Milan, tante decisioni dei direttori di gara hanno creato confusione tra i calciatori ed i tifosi. Tanti gli interventi del Var e altri sono stati invocati. L’episodio forse più controverso è quello in Monza-Roma, con il contatto in area brianzola tra Kyriakopoulos e Baldanzi nei minuti finali del match. L’arbitro La Penna ha valutato l’intervento non da rigore e Aureliano al Var ha avallato la sua decisione. Ai microfoni di Dazn, poi, Gervasoni ha giustificato l’episodio dicendo che “entrambi i calciatori guardano in alto, perciò riteniamo che sia uno scontro fortuito di gioco. Non vogliamo che dei micro-tocchi siano puniti con il rigore: devono essere degli step on foot chiari, cioè con il piede schiacciato completamente, con intervento imprudente”.

Juventus-Cagliari, tre sviste per Marinelli: si va verso la sospensione

Dal punto di vista strettamente arbitrale, la prestazione più negativa è quella di Livio Marinelli in Juventus-Cagliari. Il fischietto di Tivoli aveva perso entrambi i rigori concessi poi con l’utilizzo del Var.

Se nel primo caso – il tocco di mano di Luperto punibile perché sopra la linea della spalla – non aveva visuale libera, nel secondo sul fallo di Douglas Luiz su Piccoli ha visto, ma giudicato male. Il Var, invece, non ha potuto aiutarlo sull’espulsione di Conceicao: l’attaccante esterno portoghese della Juve è stato punito con il secondo giallo per una simulazione che in realtà non c’è, come ammesso dallo stesso Gervasoni. Una prestazione che, molto probabilmente, porterà Rocchi a fermare Marinelli alla ripresa del campionato oer almeno un paio di turni. Corretti, a norma di regolamento, i tre rigori concessi in Fiorentina-Milan. Così come quello per il Torino in casa dell’Inter. A proposito della sfida del ‘Meazza’, le moviole non hanno preso in considerazione la posizione di Darmian sul terzo gol di Thuram. L’esterno destro nerazzurro è geograficamente in fuorigioco, ma non disturba il tentativo di parata di Milinkovic-Savic, né impatta sulla sua visuale. Giusto quindi convalidare la rete.