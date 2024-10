Galliani risponde alla Roma: “Il rigore non c’era”. Nessun dubbio su Nesta | VIDEO CM.IT

Adriano Galliani, Ceo del Monza, è intervenuto a margine dell’evento ‘Monza, raccontaci storie biancorosse’, all’indomani del pareggio (non senza polemiche) contro la Roma

I brianzoli sono reduci dal pareggio contro la Roma nell’ultimo turno del campionato di Serie A: “È stato un risultato importantissimo, fondamentale. Ieri c’era lo spirito giusto ed è salita l’attenzione. Due anni fa avevano gli stessi punti, 4 dopo sette partite, e l’ho ricordato alla squadra dopo la partita negli spogliatoi. Alla fine ne abbiamo fatti 52 e ho detto ai ragazzi che sarei contento anche se ne facessimo 50 quest’anno”.

RITIRO – “Non sono d’accordo, non ho mai mandato le mie squadre in ritiro in 50 anni di calcio, altrimenti tutti vincerebbero lo scudetto e nessuno retrocederebbe. Non ho mai capito a cosa serva andare in ritiro. Lo hanno voluto i giocatori, lo hanno scelto loro, capitan Pessina, Izzo e gli altri. Ovviamente con l’appoggio totale della società”.

CONFERMA NESTA – “Sempre fiducia in Nesta, assolutamente sì, ma non solo per il pareggio di ieri. Un’altra cosa assurda è quella di cambiare gli allenatori secondo me, se proprio non succedono cose drammatiche. Nesta non è mai stato in discussione”.

POLEMICHE SUL RIGORE – “Siccome ho tanti anni di esperienza, non commento le critiche degli altri e niente in generale. Comunque l’AIA ha detto che non era rigore”.