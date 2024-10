Zirkzee come Lukaku: così torna in Serie A

Joshua Zirkzee continua a deludere. C’è chi lo paragona a Romelu Lukaku, che ha fatto male in Inghilterra come l’olandese

Anche oggi pomeriggio Joshua Zirkzee è partito dalla panchina. L’attaccante olandese era stato tenuto fuori da ten Hag pure in Europa League, nella sfida contro il Porto.

Un segnale questo che fa capire come il momento che sta attraversando l’ex Bologna non sia proprio dei migliori. Il calciatore ha poi fatto il suo ingresso in campo al 64esimo, al posto di Hojlund, senza però lasciare il segno. Basta, così, farsi un giro sui social per rendersi conto che la prova di Zirkzee non sia per nulla piaciuta ai suoi tifosi. Il calciatore è dunque bocciato dai sostenitori dei Red Devils, molti dei quali lo hanno paragonato a Romelu Lukaku. Un paragone, che potrebbe risultare azzeccato, anche guardando al futuro e alle prossime sessioni di calciomercato. E’ chiaro che non si può bocciare un giocatore dopo appena due mesi, ma se la stagione di Zirkzee dovesse proseguire così, in estate tutto potrebbe cambiare. E dire che l’ex Bologna era partito alla grande, segnando all’esordio e decidendo la sfida contro il Fulham. Il primo e l’ultimo gol dell’olandese, che adesso sembra aver pur perso il posto.

Zirkzee ancora in Serie A: tutti lo vogliono

Fra qualche mese, dunque, si tireranno le somme e si capirà se Joshua Zirkzee può davvero seguire le orme di Romelu Lukaku. D’altronde l’olandese avrebbe gradito continuare a giocare in Serie A per proseguire nel suo percorso di maturazione.

Ma gli interessamenti da parte di Juventus, Inter e Napoli non si sono trasformati in offerte concrete. Chi ci ha provato seriamente è stato il Milan, ma la trattativa per il suo approdo si è arenata sulle commissioni all’entourage dell’olandese, che ha così deciso di approdare al Manchester United. Una scelta che ad oggi non sta pagando. Se la stagione dovesse proseguire così, una separazione in primavera non sarebbe da escludere e in questo caso il ritorno in Italia sarebbe la soluzione più probabile, magari in prestito con diritto di riscatto, ipotizzando che i Red Devils non avranno voglia di rimetterci dall’investimento fatto. Le squadre già citate potrebbero così tornare in cosa, senza dimenticare la Roma. Ma tra questi club i più accreditati a provarci potrebbero essere chiaramente il Milan e soprattutto la Juventus, dove ritroverebbe Thiago Motta, l’allenatore che lo ha reso grande.