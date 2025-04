Serie A, 60MLN per Luis Diaz: accordo trovato con il Liverpool

Il rinnovo di Momo Salah mette Luis Diaz difronte alla possibilità di lasciare il Liverpool nel corso del prossimo calciomercato estivo.

Per il colombiano non sembrerebbe esserci più spazio ad Anfield, e in vista del Mondiale in programma nell’estate del 2026, l’ex Porto non può permettersi il lusso di restare rilegato tra panchina e tribuna per una stagione intera.

Luis Diaz vuole essere ancora protagonista, e il Liverpool è pronto ad accontentarlo cedendolo al migliore offerente, che tra le altre cose sarebbe anche già stato trovato. Si parla infatti di un’operazione da oltre 60 milioni di euro, cifra che i Reds non esiterebbero ad accettare neanche per un secondo.

Comprano Luis Diaz dal Liverpool

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Luis Diaz, destinato a lasciare il Liverpool dopo il rinnovo di Momo Salah. Fino a qualche stagione fa il colombiano era un patrimonio dei Reds, ma Arne Slot non stravederebbe per l’ex Porto come invece faceva prima Jurgen Klopp.

Sono infatti diverse le panchine in questa stagione, chiaro segnale che il calciatore ha colto, motivo per il quale si starebbe cominciando a guardare intorno in vista del prossimo calciomercato. Nel corso di queste settimane per Luis Diaz si è anche ipotizzato un clamoroso approdo in Serie A, con il Milan tra le squadre interessate al suo ingaggio, ma i costi dell’eventuale operazione con il Liverpool non rientrerebbero nei parametri del club rossonero. Il colombiano rientrerebbe però in quelli di un altro club, pronto a fare follie in estate pur di avversare le fantasie dei propri tifosi.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, Luis Diaz è diventato l’obiettivo numero uno dell’Al-Nassr per la prossima estate di calciomercato. La squadra di Stefano Pioli non si accontenta di avere in squadra già altri campioni, no, vuole creare un dream team in grado di vincere tutto.

60MLN per Luis Diaz: affare fatto

L’Al-Nassr ha messo nel mirino Luis Diaz, e nelle ultime finestre di calciomercato il club saudita ha dimostrato che quando vuole è perché può. Il colombiano potrebbe essere l’ennesimo grande colpo della società gialloblù, pronta a mettere sul tavolo del Liverpool un’offerta a dir poco irrinunciabile.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, infatti, per Luis Diaz l’Al-Nassr sarebbe pronto ad investire addirittura 60 milioni di euro, cifra che si avvicinerebbe di tantissimo all’attuale valore del giocatore (85 milioni di euro stando a dati Transfermarkt). Per questo motivo i Reds potrebbero alzare giusto di poco l’asticella, ma l’impressione è che le parti non troveranno difficoltà nell’accordarsi. Staremo a vedere.