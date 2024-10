Sarri vuole tornare presto in panchina: non solo il Milan, c’è un’altra idea in Serie A | CM.IT

Sarri vuole una panchina, non solo il Milan in Serie A. Tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’allenatore ex Napoli e Juventus

Maurizio Sarri resta una delle prime opzioni del Milan, in caso di addio di Fonseca, ma la panchina rossonera non è l’unica possibilità per il tecnico. L’allenatore toscano è ai box dopo l’addio alla Lazio, ma determinato a tornare presto ad allenare.

E proprio il desiderio del manager toscano di rientrare a lavorare in questa stagione, come appreso da Calciomercato.it, è in qualche modo arrivato alle orecchie dei dirigenti del Bologna, che già lo scorso anno avevano pensato a lui per il post Thiago Motta. Un flirt noto, di fatto confermato, ma non ancora del tutto archiviato. Chiariamoci: al momento Italiano non è a rischio e anche le parole dell’ad Fenucci confermano la fiducia totale all’ex Fiorentina, reduce dal pareggio amaro contro il Parma dopo la delusione di Liverpool: “Il Bologna sta bene. Non sono assolutamente preoccupato, vediamo il modo in cui Italiano sta lavorando col suo staff, vediamo la disponibilità che questo gruppo di ragazzi mette ogni giorno nel lavorare in allenamento e in partita quindi siamo fiduciosi che i risultati prima o poi miglioreranno”. Sarri, però, è sempre piaciuto al club felsineo, la stima è reciproca e per questo vanno considerati tutti gli scenari, senza ovviamente trascurare la pista rossonera.

Sarri al Milan al Bologna: le ultime sul futuro del tecnico

Il ko contro la Viola ha di nuovo messo in discussione Paulo Fonseca e fatto riemergere le candidature degli stranieri come Terzic, Xavi, Tuchel e Potter. Al momento a Milano non sono previsti ribaltoni, il club ha ribadito la fiducia a Fonseca, ma la sensazione è che si tratti di una conferma a tempo. Con una scadenza non lunghissima.

Non solo Sarri: nel giro delle panchine della Serie A può rientrare anche Igor Tudor, anche lui fermo dopo la separazione con la Lazio. Il croato è stato nei pensieri del Bologna e della stessa Fiorentina.