Fanno sul serio per Pogba: aspettano solo la rescissione con la Juve

La Juventus ha definitivamente voltato pagina, rispetto al suo recente passato, che aveva riservato qualche delusione e qualche amarezza di troppo. I bianconeri si sono avviati su un nuovo ciclo e non sembrano intenzionati a voltarsi indietro. Nemmeno per quanto riguarda Paul Pogba, che è stato parzialmente ‘riabilitato’ dal TAS di Losanna dopo la squalifica per doping.

Quattro anni di stop era stata la prima sanzione decretata, un vero e proprio ‘ergastolo’ calcistico che pareva poter mettere fine alla carriera del centrocampista francese. Che è tornato, tuttavia, a rivedere la luce grazie alla riduzione dell’entità della squalifica. Accettate le argomentazioni di Pogba e del suo collegio difensivo sull’assunzione totalmente involontaria della sostanza dopante e dunque la squalifica si fermerà a 18 mesi. A marzo 2025, il giocatore potrà tornare di nuovo in campo. Ma non lo farà, per l’appunto, con la Juventus.

Pogba e il club bianconero sarebbero ancora legati da un contratto fino al 2026. Tuttavia, le dichiarazioni di Thiago Motta in merito sono state piuttosto chiare. Da un lato, il tecnico brasiliano ha demandato la questione alla dirigenza, spiegando che sarà la società a decidere cosa fare con il francese. Affermando però che “è stato un grande giocatore“, lo considera sia lontano dai suoi livelli di un tempo, sia fuori dal suo progetto. E dunque, l’addio sembra soltanto questione di tempo, tramite conclusione anticipata del contratto. Dopo la quale, però, Pogba potrebbe ripartire da una nuova avventura.

Si è parlato, in questi giorni, di ipotesi legate alla Major League Soccer, negli USA, oppure del Marsiglia, dove il profilo potrebbe interessare a Roberto De Zerbi e dove ritroverebbe l’ex compagno di squadra Rabiot. Ma una pista che potrebbe decollare improvvisamente potrebbe essere quella che lo porterebbe al Barcellona.

Secondo gli spagnoli di ‘Elgoldigital.com’, i blaugrana starebbero fiutando la grande occasione, per portarsi a casa un giocatore da rilanciare ma con un potenziale che potrebbe ancora regalare sprazzi di grande calcio. Hansi Flick, tecnico del Barça, sarebbe molto interessato e vorrebbe inserirlo in rosa non appena dovesse concretizzarsi la rescissione del contratto tra Pogba e la Juventus. Anche se poi occorrerebbe discutere i termini dell’accordo con i catalani, che in questo periodo, come noto, non se la passano benissimo dal punto di vista finanziario.