Fonseca esonerato dopo Firenze: “Il Milan deve cambiare prima che sia troppo tardi”

Ancora una sconfitta per il Milan che ripiomba nella crisi di inizio stagione: Paulo Fonseca finisce nuovamente sul banco degli imputati e a rischio esonero sulla panchina rossonera

Il Milan si butta via e sbaglia due rigori con Theo Hernandez e Abraham nella rocambolesca trasferta persa ieri sera sul campo della Fiorentina.

Caos e bufera rigori al ‘Franchi’ per la squadra rossonera, che sembra tornata nel vortice pre derby contro l’Inter. La spinta dopo il successo con i cugini nerazzurri sembra già essersi esaurita e il ‘Diavolo deve incassare due sconfitte consecutive in una settimana tra Champions League e campionato. Martedì il ko in Germania contro il Bayer Leverkusen (non senza polemiche arbitrali), mentre ieri a Firenze l’incredibile passo falso con due tiri dal dischetto sbagliati e che alla fine hanno punito il Milan. Paulo Fonseca punta il dito contro i suoi per la gestione dei rigori, ma intanto torna nel calderone della critica per l’ennesima sconfitta stagionale. Sarà una sosta lunga per il tecnico portoghese, con il Milan ripiombato nella crisi di inizio stagione.

Panchina Milan, Fonseca torna in discussione: Ravezzani esonera il tecnico rossonero

Torna bollente la panchina di Fonseca, che al rientro dopo la sosta avrà quattro partite delicatissime contro Udinese, Brugge, Bologna e Napoli.

Intanto Fabio Ravezzani non ha dubbi e incertezze sul futuro di Fonseca alla guida del Milan. Il tecnico ex Roma e Lille andrebbe subito esonerato dalla dirigenza rossonera: “C’è la necessità di cambiare allenatore prima che sia troppo tardi per riprendere il controllo di una squadra che è nervosa fino all’autolesionismo – scrive il direttore di ‘Telelombardia’ su X – Fonseca dice che il rigorista è Pulisic e non capisce perché al dischetto siano andati Theo e Abraham. Basta questo per capire che non ha alcun controllo della squadra”. Ravezzani infine rincara la dose: “Il Milan ha bisogno di un allenatore leader che rimetta in riga i troppi calciatori caratteriali della squadra. Poi serve che in attacco si torni a segnare come prima. Leao (1 gol) Abraham (1 su rigore) e Morata (2) sono pericolosamente sotto media”.