Fonseca fa chiarezza: “Ecco perché ho tolto Leao e Pulisic”

Dopo il ko con la Fiorentina, il commento di Paulo Fonseca, tecnico del Milan, davanti alle telecamere: la spiegazione su Leao e Pulisic

Serata amara per il Milan, con la sconfitta in casa della Fiorentina che interrompe una serie di tre vittorie di fila in campionato, si aggiunge all’altro ko in settimana con il Bayer Leverkusen in Champions League e aumenta i pensieri di Paulo Fonseca. Tante le riflessioni da fare per il tecnico portoghese, al termine di una gara in cui il Diavolo ha riproposto molti difetti già mostrati in questo avvio di stagione.

Il portoghese ha preso la parola nel post gara ai microfoni di ‘DAZN’, commentando quanto è accaduto sul prato del ‘Franchi’, in una gara rocambolesca con tre rigori, tutti sbagliati, altre discussioni arbitrali, episodi vari e l’atteggiamento della sua squadra in discussione. “I rigori? Non voglio dire niente, non voglio contribuire a questo tipo di discussioni – ha spiegato – Mi sembra un circo, ogni contatto ormai è rigore, per me il calcio non è questo. Lo schieramento della squadra? Penso che fino a oggi abbiamo fatto bene con questo modo di stare in campo. Quello che ci è mancato è stata l’aggressività, specialmente nel primo tempo, l’ho detto ai giocatori. Nei duelli dobbiamo porci in maniera diversa. Poi è difficile vincere se sbagli due rigori e prendi un gol come il secondo che abbiamo subito. E’ difficile spiegare certe situazioni, c’è mancanza di rigore nel chiudere gli spazi, non è un problema di struttura di squadra. Offensivamente parlando abbiamo creato tanto, ma ci è mancata un po’ di qualità. Non so se sia un discorso di pochi uomini dentro l’area di rigore a volte, non mi sembra ma dovrò riguardare la partita”.

Ha alimentato il dibattito la doppia scelta di Fonseca di rinunciare, a un certo punto della gara, sia a Leao che a Pulisic, che sembravano gli uomini più pericolosi. Ecco come il tecnico ha spiegato le sue decisioni: “La sostituzione di Leao? E’ stata una mia scelta, volevo più profondità con Okafor. Per Pulisic avevo paura di una ricaduta dopo un problema al flessore che aveva avuto in settimana”. Chiusura sul caos a fine partita: “Theo Hernandez? Non so dire che cosa sia successo sulla sua espulsione”.