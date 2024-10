Scelta fatta, è già deciso: proprio lui al Milan per il dopo Fonseca

Torna in discussione Paulo Fonseca, il Milan riflette sul futuro: ecco il nome più caldo per la sostituzione del portoghese

Altra battuta d’arresto pesante per il Milan, che sembrava essersi avviato sulla strada del rilancio e invece è incappato in una settimana con due stop significativi. Quello con il Bayer Leverkusen in Champions League e quello con la Fiorentina in campionato, che hanno nuovamente suscitato malumore in tutto l’ambiente.

Con i tedeschi e con i viola, prestazioni, quelle dei rossoneri, per la verità non negative in assoluto. Ma di certo i risultati, nel complesso, non corrispondono alle aspettative. In Europa, il Milan è già chiamato a rincorrere, con una qualificazione in salita, mentre in campionato sta mancando la giusta continuità. Vincendo a Firenze, il Diavolo avrebbe potuto piazzarsi in seconda posizione alla pari con l’Inter e a poca distanza dal Napoli, ma così non è stato. E adesso, si torna a discutere della posizione di Fonseca.

Il tecnico portoghese è stato onesto, nel post gara, nell’ammettere le lacune della squadra, che non trova compattezza mentale e tattica. Ma la sensazione è che per adesso lui non riesca a incidere e il bonus di credibilità incassato con la vittoria nel derby di due settimane fa sembrerebbe già essersi esaurito.

Milan, Fonseca verso l’esonero: la scelta ricade su Sarri

Dunque, la pausa potrebbe anche portare a decisioni di una certa importanza tra le fila dei rossoneri. Su Calciomercato.it, nel nostro consueto sondaggio su ‘X’, abbiamo chiesto agli utenti cosa dovrebbe fare la dirigenza e il nome di Maurizio Sarri ha preso piede per la panchina milanista.

Il toscano era stato già accostato in passato al Diavolo e secondo il 41,3% dei votanti del nostro sondaggio sarebbe il nome giusto in caso di esonero. Staccato Massimiliano Allegri, votato dal 32% dei partecipanti. Poco quotate l’ipotesi di una conferma di Fonseca (18,7%) e di Edin Terzic, nome sponsorizzato da Ibrahimovic (8%).