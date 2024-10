Juventus, Koopmeiners ko: lascia la Nazionale e torna a casa

Si susseguono i problemi per la Juventus: Teun Koopmeiners lascia la nazionale e torna a Torino, guai fisici per l’olandese

Alla pausa, la Juventus arriva inevitabilmente con un po’ di amaro in bocca, per il pareggio contro il Cagliari, il quarto nelle ultime cinque giornate di campionato. Bianconeri ancora imbattuti nella gestione Thiago Motta, è vero, ma che hanno visto rompersi la propria imbattibilità difensiva, incassando la prima rete in Serie A ad opera del rigore di Marin nel finale. Che in classifica vedono il Napoli provare ad allungare e che hanno avuto, in questi giorni, non poche brutte notizie sul fronte degli infortuni.

E’ una Juventus che dovrà rinunciare a lungo a Bremer e a Milik, con uno stop di media durata anche per Nico Gonzalez. Ora, all’elenco, si aggiunge anche Teun Koopmeiners. L’olandese, che era stato convocato dalla sua nazionale, tornerà a Torino, non essendo al meglio per il colpo ricevuto al costato nella partita di ieri contro il Cagliari, con la sostituzione avvenuta a inizio secondo tempo con Nicolò Fagioli. Da parte di Koeman, Ct degli Orange, la decisione di chiamare Guus Til, del Psv Eindhoven, al suo posto, per i match di Nations League contro l’Ungheria e contro la Germania, venerdì sera e lunedì sera.

Juventus, Koopmeiners a riposo: l’ansia di Thiago Motta, gli scenari alla ripresa

La Juventus, da un lato, può tirare un sospiro di sollievo, con Koopmeiners che non accumulerà minutaggio in questa pausa nazionali e non rischierà di peggiorare le sue condizioni. Dall’altro, lato, però, queste andranno valutate attentamente, in vista dei prossimi impegni.

Lazio, Stoccarda e Inter i primi tre match per la Juventus alla ripresa delle ostilità. Gare in cui Thiago Motta e soci dovranno cercare di ottenere il massimo. Ma con un reparto avanzato già abbastanza ridotto ai minimi termini per gli stop di Gonzalez e Milik. E contro la Lazio, anche con l’assenza di Conceicao, che non ci sarà per squalifica essendo stato espulso per doppia ammonizione nel finale di gara contro i sardi. Dunque, la speranza è di provare a recuperarlo, contro i biancocelesti. Non dovrebbe, in effetti, essere nulla di grave, ma lo staff medico bianconero userà tutte le cautele possibili.