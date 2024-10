Ancora un infortunio, UFFICIALE: lascia la Nazionale

Brutte notizie per Luciano Spalletti che deve fare a meno di uno dei convocati alle prese con un infortunio: ha già lasciato il ritiro

Pausa del campionato e la Nazionale si riprende la scena, sperando di ripetere le buone prestazioni offerte contro Francia e Israele a settembre.

Questa volta Luciano Spalletti dovrà vedersela con Belgio e ancora Israele per poter mettere un’ipoteca al primo posto nel girone di Nations League. Il ct però deve fare i conti con diverse assenze, come quella di un perno del suo centrocampo come Barella. La lista degli assenti si è allungata questa mattina, quando l’attaccante ha lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano.

Nulla da fare per Moise Kean che era già in dubbio dopo aver palesato problemi fisici al termine di Fiorentina-Milan. Le condizioni dell’attaccante sono state verificate dallo staff sanitario della Federcalcio e il responso è stato chiaro: il calciatore è alle prese con una lombalgia e non potrà scendere in campo nei due impegni dell’Italia.

Kean ha così già lasciato il raduno della Nazionale per fare ritorno alla Fiorentina e curarsi con lo staff del proprio club: al suo posto era già stato chiamato Lucca che è atteso a Coverciano. Seconda convocazione per l’attaccante dell’Udinese dopo le due amichevoli americane dello scorso marzo.

Italia, Kean lascia il ritiro: i convocati

Ci sarà quindi anche lui tra gli attaccanti a disposizione di Luciano Spalletti in vista dell’impegno di giovedì contro il Belgio e quello successivo contro Israele.

Il reparto offensivo, oltre a Lucca, potrà contare su Raspadori, Maldini e Retegui, con l’atalantino in grande spolvero nel suo club e capocannoniere insieme a Thuram della Serie A con sette reti.

Per il resto, attesa per i volti nuovi Di Gregorio, Gabbia, Maldini e Pisilli. Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).