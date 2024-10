Bonucci mette Giuntoli alle strette e ‘decide’ il colpo della Juve a gennaio: “È obbligato”

Leonardo Bonucci ospite a Sky Sport traccia e individua il colpo di cui ha bisogno la Juventus in difesa dopo il ko di Bremer e manda un messaggio a Giuntoli

La Juventus incappa nella prima partita non vinta e con gol subito in campionato. In casa col Cagliari l’imbattibilità è salva, ma arriva un pareggio a sorpresa che senza dubbio lascia parecchio amaro in bocca. Anche perché si è trattato di 90 minuti strani, condizionati dalle scelte arbitrali tra rigori ed espulsioni. Alla fine due sono stati quelli assegnati e poi trasformati, a cui aggiungere l’espulsione di Conceicao per simulazione sul secondo giallo. Ma in generale la Juve ieri ha concesso molto al Cagliari, qualcosa che difficilmente si era visto in questo primo scorcio di stagione.

Tra le cause sicuramente anche l’assenza di Bremer, che a Lipsia si è infortunato gravemente e lascerà quindi i bianconeri senza il loro difensore più forte fino alla fine dell’anno. Una roba non da poco, sottolineata anche da Leonardo Bonucci ieri ospite di Sky Sport che ha appunto spiegato l’assenza del brasiliano che è l’unico in grado di difendere con 70 metri di campo alle spalle. “Alla Juve è mancato un difensore che cambia il reparto, senza togliere nulla agli altri, Gatti e Kalulu che stanno facendo un grande campionato ma Bremer in queste situazioni qua ti aiuta tanto, ti risolve tanto. Anche prima prendeva quelle ripartenze ma Gleison recupera”, dice l’ex capitano. Che ha in mente qualcosa di preciso su cosa servirà alla Juve e sulle gerarchie di Motta per il reparto tra Kalulu, Cabal e lo stesso Danilo con cui ha anche parlato del ruolo. E le indicazioni e i retroscena portano e quasi costringono Cristiano Giuntoli a puntare su un giocatore specifico.

L’identikit di Bonucci sul nuovo difensore della Juventus: serve un altro Kalulu

Le parole di Bonucci sulla difesa della Juventus sono molto precise e dipingono il reparto che sarà senza Bremer: ” Kalulu?Sì, penso farà il centrale, l’idea di Motta credo sia andare avanti con lui e Gatti. A gennaio se ci sarà un’occasione la Juve è obbligata a prenderla in considerazione. Magari Thiago tirerà fuori un altro jolly in questi mesi”. Lo stesso Giuntoli nel pregara di ieri ha detto: “Ci dispiace molto per Bremer, è chiaro che il mister ora si dovrà ‘arrangiare’ con altri calciatori. Vediamo come reagirà la squadra, poi valuteremo se a gennaio ci saranno delle opportunità”.

Uno di quei jolly nominati da Bonucci sarebbe Danilo, tenuto in naftalina fino ad ora con una sola gara da titolare in Serie A. Che però preferirebbe giocare al centro: “Conoscendolo bene sicuramente dentro sta soffrendo ma è un ragazzo d’oro, pulito, dentro lo spogliatoio ha sempre la parola giusta. Non ha mai creato problemi, poi ovvio, quando non giochi per tante partite ti da fastidio. Terzino? Può farlo ma non per tutta la partita o per tante partite. Lui parlandoci mi diceva ‘Leo, giocando tanto a tre o centrale nei due, mi piace fare quel ruolo lì, essere più lucido per giocare palla e meno di spinta’. Però è un grande giocatore e si adatta a tutto quanto”. E così lo stesso Bonucci dice la sua su Cabal, che non è adatto a fare il centrale ma sì l’esterno mancino. Tradotto: la Juventus ha assoluta necessità di prendere un altro centrale che possa magari giocare pure da terzino destro. Insomma un altro Kalulu o un Danilo più giovane. Un identikit ben preciso quello dell’ex capitano che quasi mette alle strette Giuntoli. Con cui tra l’altro non era stato neanche tenero pochi giorni fa raccontando del divorzio.