DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Leao a Sancho: le trattative del 23 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nella fase decisiva: gli aggiornamenti di giovedì 22 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

Il nuovo campionato di Serie A è iniziato, ma tante squadre devono ancora completare la rosa tra colpi di scena e attese. E così anche il mercato è entrato nella fase finale.

Alla fine Paulo Dybala ‘se queda’ alla Roma: colpo di scena sul futuro del fantasista argentino, che decide di restare in giallorosso rifiutando la ricchissima offerta dell’Al-Qadsiah in Arabia Saudita. Il Milan dichiara incedibile Leao respingendo con forza la corte del Barcellona, mentre a centrocampo il nome caldo resta quello di Vos. La Juventus non molla Nico Gonzalez e sono attesi nuovi contatti con la Fiorentina per cercare di arrivare alla fumata bianca. Giuntoli parallelamente punta a sbloccare anche la telenovela Koopmeiners e ritorna sotto per Sancho. L’Inter lavora invece alla chiusura per Palacios in difesa e chiude la cessione di Satriano al Lens. Tutte le trattative e le novità del calciomercato estivo di venerdì 23 agosto.

