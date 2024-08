Juventus, Danilo non è più intoccabile con Thiago Motta: la situazione | CM.IT

Danilo è passato dall’essere il capitano intoccabile con Allegri a rientrare nelle rotazioni con Thiago Motta: ecco cosa sta succedendo

Uno dei giocatori simbolo del secondo ciclo di Massimiliano Allegri a Torino è stato sicuramente Danilo. Il brasiliano con il tecnico livornese è stato utilizzato come terzino, come centrale e anche come centrocampista all’occorrenza, ma sopratutto ha conquistato i gradi di capitano della Juventus. Da quando alla Continassa è iniziato il regno di Thiago Motta, però, le cose sono cambiate parecchio.

Mentre si trovava impegnato con la Copa America ha sussurrato più volte nelle orecchie di Douglas Luiz quanto si sta bene in bianconero e lo ha iniziato così al calcio italiano. Tornando in quel di Torino, tuttavia, si è ritrovato una Juventus molto diversa rispetto a quella lasciata da Allegri: Thiago Motta ha delle idee ben precise e non guarda in faccia nessuno. Non a caso, nella prima partita contro il Como il brasiliano è stato subito panchinato (non è ancora nelle migliori condizioni) e la fascia di capitano è stata consegnata a Federico Gatti. Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, Danilo non ha gradito moltissimo questa turnazione della fascia da capitano e pensava di poter essere confermato in quel ruolo. Ecco cosa sta succedendo in casa Juventus.

Juventus, Danilo verso una nuova panchina: la situazione | CM.IT

Dalle ultime indiscrezioni che arrivano dalla Continassa, Danilo va verso la seconda panchina consecutiva in campionato per la gara di lunedì sera contro il Verona. Le motivazioni sono principalmente fisiche, il difensore è rientrato più tardi rispetto ad altri compagni e sta recuperando la forma migliore, ma anche tattiche: non è un mistero che Thiago Motta abbia delle preferenze diverse rispetto al brasiliano. L’arrivo di Pierre Kalulu, poi, stringe ancora di più gli spazi nella retroguardia.

Come se non bastasse, inoltre, Danilo è al centro di un altro caso mediatico: il brasiliano ha disattivato il proprio account Instagram e questo ha scatenato una serie di voci tra i tifosi. In realtà, non sono ancora state specificate le ragioni di questa scelta da parte di chi cura i media del brasiliano, per cui bisogna mantenere grande calma al riguardo. Per completare l’analisi della situazione di Danilo, c’è un aspetto che non va sottovalutato: il brasiliano a Torino guadagna 4 milioni netti (con Decreto Crescita) e ha un contratto fino al 2025 con opzione per il 2026. Tra i giocatori considerati parte del progetto tecnico, quindi, il suo è il quarto stipendio più pesante a bilancio: solo Vlahovic, Bremer e Douglas Luiz hanno un ingaggio superiore. La differenza, qua, potrebbe farla il fatto che gli altri tre sono titolarissimi per Thiago Motta mentre lui dovrà dimostrare di settimana in settimana di meritarsi il posto. Insomma, la situazione di Danilo va tenuta d’occhio fino alla chiusura del mercato.