Juve-Nico Gonzalez, maglia ‘cancellata’: ecco cosa è successo nelle ultime ore

Juve, nuovo capitolo legato alla vicenda Nico Gonzalez: ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore

Nico Gonzalez alla Juventus. Una trattativa che sembra essere sempre più viva, con l’argentino della Fiorentina che ha ormai scelto i bianconeri, preferendoli all’Atalanta.

Vi abbiamo raccontato come le cifre siano attorno ai 30 milioni di euro e l’inserimento di almeno un giocatore, anche se i discorsi legati ad Arthur e Kostic sono a parte. Fatto sta che l’argentino sembra essere sempre più vicino alla Juventus. Anche contro gli ungheresi della Puskas Akademia in Conference League, clamorosamente finita in pareggio per 3-3, il giocatore non era neppure in panchina. Un ulteriore segnale, come quello che arriva dal sito web viola.

Nella sezione ‘shop’ del sito ufficiale della Fiorentina, tra le maglie personalizzabili, non figura la numero 10 dell’attaccante argentino. Il giocatore è stato quindi ‘cancellato’ dall’elenco dei componenti della rosa e non è possibile personalizzare la maglia della Fiorentina con il suo nome e il suo numero. Un ulteriore segnale di come la trattativa per il passaggio dell’attaccante da Firenze a Torino sia nella fase più calda. Le prossime ore potrebbero quindi essere decisive.