Juve-Fiorentina, non solo Nico: ecco cosa succede con Arthur | CM.IT

Juventus-Fiorentina, non si parla solo di Nico Gonzalez: il punto su Arthur

Sono ore decisive per il trasferimento di Nico Gonzalez alla Juventus. L’attaccante argentino, apprezzato anche dall’Atalanta, ha infatti sempre considerato la maglia bianconera la sua prima scelta e già oggi ci saranno novità importanti in tal senso.

Le cifre poi non cambiano. Stando a quanto appreso da Calciomercato.it si parla sempre di circa 30 milioni di euro più alcuni bonus e l’inserimento di almeno un giocatore. Nello specifico, Arthur e Kostic, che restano quindi i nomi più caldi ma che verranno trattati in un’operazione a parte. Questo significa che potrebbero finire alla Fiorentina solo in un momento successivo, dopo quindi le discussioni per Nico. Il brasiliano, in particolare, tornerebbe volentieri a Firenze dove si è espresso anche su buoni livelli lo scorso anno. L’ostacolo da superare è quello quindi dello stipendio, con la Juve chiamata eventualmente di nuovo a contribuire per coprire parte dell’alto ingaggio dell’ex Barcellona.