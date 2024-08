Al Milan non c’è spazio: incontro con Galliani per la cessione | CM.IT

Il Milan molto attivo in entrata, ma la dirigenza rossonera lavora anche in uscita per la fase finale del mercato. Addio sempre più vicino: possibile sbarco alla corte dell’ex Galliani

Sarà un finale di mercato infuocato per il Monza. Dopo Turati tra i pali per il dopo Di Gregorio, il sodalizio brianzolo è sempre più vicino a trovare l’accordo con il Napoli per il ritorno di Zerbin.

Inoltre, le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it danno i brianzoli molto avanti per Filippo Terracciano del Milan. Il duttile terzino è stato proposto dagli stessi rossoneri al grande ex Adriano Galliani, considerato che non rientra nei piani del nuovo tecnico del ‘Diavolo’ Fonseca. Secondo quanto appreso ulteriormente da CM.IT, all’inizio della prossima settimana ci sarà un incontro tra i due club che potrebbe portare alla fumata bianca del giocatore, che arriverebbe con la formula del prestito nella vicina Brianza.

Monza-Milan molto avanti per Terracciano: incontro per chiudere

Il profilo eclettico di Terracciano rappresenterebbe una preziosa alternativa per l’allenatore brianzolo Nesta sulle corsie esterne.

Il giovane ex Verona può ricoprire anche la casella di braccetto difensivo e in questo caso Galliani si cautelerebbe se Andrea Carboni dovesse lasciare Monzello, anche se il Monza si priverebbe del mancino nato a Cagliari solo di fronte a un’offerta importante. Terracciano quindi alla corte di Nesta può ritrovare quel ruolo da protagonista avuto a Verona e non al Milan, come dimostrano le sole 6 presenze (appena 124 minuti giocati) collezionate nella sua brevissima esperienza a Milanello.

Il 21enne veneto era sbarcato lo scorso gennaio a Milano nella finestra invernale del mercato per poco meno di 5 milioni di euro, firmando un contratto fino al giugno 2028 con il club rossonero.