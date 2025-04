Sorpresa de Bruyne: così sbarca in Serie A

Sorpresa in Italia: il trequartista belga potrebbe approdare del nostro campionato a parametro zero, il club interessato

L’addio al Manchester City ormai è stato già deciso, ma ora per Kevin de Bruyne si sta avvicinando il momento di prendere una decisione sul suo futuro.

Il centrocampista belga, classe 1991, ha già annunciato che la società inglese non gli ha proposto il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Una scelta che il calciatore ha accettato, pur non nascondendo la sua sorpresa: “Sono rimasto sorpreso, ma devo accettarlo. Credo di poter ancora dare il massimo ad alto livello, come sto dimostrando, ma capisco che il club debba fare delle scelte”.

Con il City che gli ha spalancato la porta dell’addio, de Bruyne dovrà decidere ora la sua prossima destinazione e di proposta con gliene mancano. Potrebbe restare in Premier League, con l’Aston Villa che ha già fatto degli approcci, ma la destinazione più ‘calda’ che la MLS con de Bruyne che non avrebbe problemi a trovare una squadra che lo soddisfi. De Bruyne potrebbe così giocare al fianco di Messi nell’Inter Miami oppure sfidando approfittando delle avances di Chicago Fire, New York City e D.C. United.

de Bruyne in Serie A: idea Como

Ma tra Inghilterra e Stati Uniti, non manca anche l’idea che lo porterebbe a giocare in Italia. Un calciatore come lui in scadenza di contratto, anche se a 34 anni, può rappresentare un’opportunità per molti club, ma uno di quelli che sta già attivamente pensando a questa ipotesi è il Como.

Il club lariano, non certo nuovo ad acquisti roboanti e spettacolari, stando a quanto riporta ‘Sky Sports News’, sarebbe valutando la possibilità di offrire un ricco ingaggio a de Bruyne per sbarcare in Serie A.

Un’ipotesi a sorpresa ma che, conoscendo il passato della dirigenza del Como, non va escluso totalmente. Il club lombardo non ha certo problemi di liquidità e de Bruyne potrebbe essere tentato con un ricco ingaggio. Si vedrà nelle prossime settimane se il campione belga sbarcherà davvero in Serie A oppure sceglierà per mete più esotiche per la sua prossima avventura.