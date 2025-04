Inzaghi in ansia per Thuram: tre titolarissimi KO con la Roma

I campioni d’Italia, dopo le sconfitte con Bologna e Milan, preparano il match di campionato al Meazza contro i giallorossi

Sorride a metà Simone Inzaghi a due giorni da Inter-Roma, match determinante per i nerazzurri nel testa a testa scudetto con il Napoli.

L’allenatore nerazzurro ha ritrovato dopo diverse settimane Dumfries e Zielinski, che si sono allenati insieme al resto del gruppo. Sia l’esterno olandese che il centrocampista polacco saranno convocati per la sfida di domenica, anche se partiranno dalla panchina. Inzaghi riavrà comunque due pedine importanti – in primis Dumfries – per la fase caldissima e decisiva della stagione. Niente da dare invece per Marcus Thuram, che ha proseguito nel lavoro personalizzato lontano dal campo.

Inter, tornano Dumfries e Zielinski contro la Roma: le scelte di Inzaghi

Per l’attaccante francese saranno determinanti i prossimi giorni in vista del primo round della semifinale di Champions League contro il Barcellona, gara in programma mercoledì sera nella tana della squadra blaugrana.

Scatta un campanello d’allarme quindi per le condizioni di Thuram in vista della sfida del Montjuic, con Inzaghi che intanto dovrebbe affidarsi ad Arnautovic in attacco al fianco di capitan Lautaro Martinez. L’esperto austriaco è in vantaggio su Correa, mentre c’è da registrare la bocciatura per Taremi dopo l’ennesima prova incolore nel derby di Coppa Italia con il Milan. Inzaghi, oltre a Thuram, contro la Roma dovrà far fronte ad altre due assenze pesanti vista la squalifica di Mkhitaryan e Bastoni. Al loro posto per una maglia da titolare si candidano Frattesi e Carlos Augusto, con il jolly brasiliano favorito su Bisseck.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez.