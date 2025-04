È troppo fragile, oltre tre mesi di stop: deve cambiare il mercato della Juve

Giocatore forte, ma perseguitato da problemi di natura muscolare. Il primo infortunio lo ha subito in ritiro

Sul peso specifico del prossimo calciomercato della Juventus inciderà molto la qualificazione o la non qualificazione alla Champions League. Senza il quarto posto, ecco che il potenziale e le ambizioni del club bianconero subirebbero un brusco stop, con conseguenze appunto anche in sede di campagna acquisti.

Cosa serve alla Juventus? In primis un paio di grandi attaccanti, considerata la partenza di Vlahovic e il possibile non ritorno di Kolo Muani. Poi un nuovo centrale qualora non venisse acquistato Renato Veiga. Infine, un paio di laterali.

Per la fascia mancina si guarda a profili giovani, come De Cuyper del Brugge sul quale è forte il Milan, ma anche a giocatori in un certo senso più affermati del terzino belga. In tal senso resiste il nome di Nuno Tavares, nei primi due mesi la grande se non l’assoluta rivelazione della nostra Serie A.

Juve, Nuno Tavares nel mirino ma c’è il problema infortuni

Solo per i primi due mesi perché poi, come già accadutogli nelle precedenti esperienza (certo, non così pesantemente), il portoghese è stato perseguitato da problemi muscolari che hanno confermato la sua enorme fragilità fisica. Che spiega forse perché l’Arsenal se ne sia privata così a cuor leggero, dando alla Lazio la possibilità di riscattarlo per ‘soli’ 5 milioni di euro.

Tavares ha dimostrato di avere un passo e una esplosività in grado di fare la differenza nel nostro campionato, tuttavia dà pochissime garanzie sul piano fisico e dunque sulla sua continuità di impiego. Tra l’infortunio alla coscia e quello agli adduttori, il classe 2000 di Lisbona è stato ai box per oltre tre mesi, saltando 16 partite.

E sarebbero potute essere di più, se il primo ko – che lo ha tenuto fuori gioco per circa un mese – non l’avesse subito a metà luglio. A Giuntoli un consiglio purtroppo gratuito: per la corsia di sinistra meglio puntare su un altro profilo, a maggior ragione se le richieste di Lotito – come immaginiamo – dovessero essere molto alte.